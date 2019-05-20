Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты являются «серьезным партнером» Украины в вопросе противостояния «агрессии России».

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что бороться с Россией следует с помощью новых санкций.

Ранее Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают. Также западные страны считают, что российские военные присутствуют в Донбассе, официальная Москва отвергает эти обвинения.