Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопроса о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент нет на повестке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Пескову был задан вопрос о том, намечены ли какие-либо контакты на высшем уровне между Москвой и Киевом.

«Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет», — ответил Песков.

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины.

Ранее в Кремле рассказали, с чем Путин поздравит Зеленского.

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