С чем Путин поздравит Зеленского, рассказал Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин поздравит своего украинского коллегу Владимира Зеленского не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию в Донбассе и улучшении отношений двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что конфликт на юго-востоке Украины — это внутриукраинская проблема, которую должен решить президент страны на основе Минских договоренностей.
«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — сказал Песков.
Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины.
Ранее во время церемонии инаугурации Зеленский заявил, что его первой задачей в новой должности станет прекращение огня в Донбассе.
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