Зеленский на русском обратился к жителям Донбасса на инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации на русском языке обратился к жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «112 Украина».
Также он заявил, что не существует «правильных или неправильных» украинцев и призвал страну к единству.
«Украинец — это не в паспорте, украинец — это здесь, в сердце», — сказал по-русски Зеленский.
Ранее Зеленский объявил о роспуске Рады сразу после принятия присяги.
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