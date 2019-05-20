Зеленский на русском обратился к жителям Донбасса на инаугурации

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации на русском языке обратился к жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «112 Украина».

Также он заявил, что не существует «правильных или неправильных» украинцев и призвал страну к единству.

«Украинец — это не в паспорте, украинец — это здесь, в сердце», — сказал по-русски Зеленский.

Ранее Зеленский объявил о роспуске Рады сразу после принятия присяги.

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