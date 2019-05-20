Зеленский впервые обратился к украинцам на посту президента
Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский впервые обратился к народу. Трансляцию ведет «112 Украина».
После того, как Зеленский принял присягу, он начал выступать с инаугурационной речью.
Зеленский отметил, что в мире проживают около 65 миллионов украинцев.
«Я обращаюсь ко всем украинцам на планете - вы нам нужны», — заявил Зеленский.
Он пообещал предоставить гражданство всем, кто готов строить новую Украину.
«Вы должны ездить в Украину не в гости, а домой... Украина не в паспорте, а Украина — в сердце», — заключил Зеленский.
Ранее сообщалось, что перед Зеленским разостлали красную ковровую дорожку.
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