Зеленский впервые обратился к украинцам на посту президента

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский впервые обратился к народу. Трансляцию ведет «112 Украина».

После того, как Зеленский принял присягу, он начал выступать с инаугурационной речью.

Зеленский отметил, что в мире проживают около 65 миллионов украинцев.

«Я обращаюсь ко всем украинцам на планете - вы нам нужны», — заявил Зеленский.

Он пообещал предоставить гражданство всем, кто готов строить новую Украину.

«Вы должны ездить в Украину не в гости, а домой... Украина не в паспорте, а Украина — в сердце», — заключил Зеленский.

Ранее сообщалось, что перед Зеленским разостлали красную ковровую дорожку.

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