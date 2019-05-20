Зеленский вступил в должность президента Украины

Глава Конституционного суда Наталья Шаптала приняла присягу у избранного украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «112 Украина».

Он, положив руку на конституцию и Библию принял ее. Ему вручили символы президента: штандарт президента Украины, Знак президента Украины, Гербовая печать президента Украины и Булава президента Украины. Он скрепил присягу подписью.

Также Зеленского официально назвали президентом Украины.

Ранее сообщалось, что перед Зеленским разостлали красную ковровую дорожку.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за событиями на Украине.