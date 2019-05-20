Генсек ООН направил Зеленскому письмо

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он выразил поддержку мирному урегулированию на востоке Украины. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на копию письма от 13 мая.

Гутерриш в послании заявил о поддержке усилий Нормандской четверки, трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины.

«Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим избранием на должность Президента Украины», — сказано в письме.

Кроме того, генсек ООН выразил надежду на то, что во время президентства Зеленского Киев и в дальнейшем будет иметь «отличные отношения» с организацией. Гутерриш также заверил Зеленского в поддержке ООН Украины.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН проведет экстренную встречу из-за украинского закона о госязыке.