Георгиевская ленточка вызвала раздор в британской партии
Представителей британской лейбористской партии раскритиковали за георгиевскую ленточку. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, соратники обвинили своих коллег в ношении «путинского символа».
Как отмечается, политиков с ленточкой также назвали сторонниками сталинизма.
При этом депутаты пришли с георгиевскими ленточками на собрание в честь тех, кто боролся против фашизма.
Ранее сообщалось, что на Украине девочку довели до слез из-за советской символики.