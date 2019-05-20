Георгиевская ленточка вызвала раздор в британской партии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/387/12346387/upload-RIAN_5484621.HR-pic905-895x505-57998.jpg">

Представителей британской лейбористской партии раскритиковали за георгиевскую ленточку. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, соратники обвинили своих коллег в ношении «путинского символа».

Как отмечается, политиков с ленточкой также назвали сторонниками сталинизма.

При этом депутаты пришли с георгиевскими ленточками на собрание в честь тех, кто боролся против фашизма.

Ранее сообщалось, что на Украине девочку довели до слез из-за советской символики.