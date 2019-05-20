Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, правительство России примет данное решение в ближайшее время.
Он также добавил, что Россия профинансирует строительство ряда объектов в Приднестровье.
Ярошук подчеркнул, что Москва начнет обеспечивать регион коммунальной техникой.
Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной ДНР более двух тысяч человек подали заявление на российский паспорт.