Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

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Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правительство России примет данное решение в ближайшее время.

Он также добавил, что Россия профинансирует строительство ряда объектов в Приднестровье.

Ярошук подчеркнул, что Москва начнет обеспечивать регион коммунальной техникой.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной ДНР более двух тысяч человек подали заявление на российский паспорт.