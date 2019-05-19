Трамп впервые прокомментировал скандал с запретом абортов

Американский лидер Дональд Трамп впервые отреагировал на ужесточение проведения абортов в американских штатах. Об этом он написал в твиттере.

До этого губернатор американского штата Алабама Кэй Айви завила, что подписала закон о запрете абортов.

По словам Трампа, он скорее относится к тем, кто выступает «за жизнь».

«Я решительно выступаю за жизнь, за тремя исключениями — изнасилование, инцест и защита жизни матери», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что такой же позиции придерживается 40-й президент США и Рональд Рейган.

Ранее актриса Милла Йовович выступила с критикой закона о запрете абортов в штате Джорджия после шести недель беременности.

Данный закон предусматривает тюремное заключение до 99 лет в отношении врачей, которые проведут процедуру прерывания беременности.