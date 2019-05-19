«Пусть Господь Украину хранит»: Порошенко пожелал Зеленскому успехов

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Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому успехов на посту президентства. Об этом он написал в своем твиттере.

Порошенко отметил, что совсем недавно они с Зеленским были «ярыми оппонентами» в ходе выборной гонки.

Однако, по словам Порошенко, завтра Зеленский станет новым главой государства, в чье «европейское будущее» он верит.

«Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе — помогает в работе», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко описал идеальную смену власти на Украине.