Зеленский намерен бороться за «узников Кремля»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/823/12351823/RTX6UBJE-pic905-895x505-49530.jpg">

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он намерен и дальше бороться за возвращение на Украину политических заключенных. Об этом он написал в твиттере.

Такое заявление украинский лидер сделал в день памяти жертв политических репрессий.

«Вспоминаем уничтоженных советской властью», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что власти Украины сделают все возможное, чтобы остановить преследования по политическим мотивам.

Зеленский заключил, что необходимо помнить уроки прошлого, чтобы оставаться людьми.

Ранее Зеленский заявил, что Крым вновь станет украинским.