«Земля, где деревья растут из человеческой крови»: Порошенко описал Украину
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не должен сближаться с Москвой, так как последняя является «агрессором». Об этом сообщает УНИАН.
«На земле, где деревья растут из человеческой крови, не может быть и речи о политических заигрываниях с агрессором», — сказал Порошенко.
Он уточнил, что официальная Москва является «наследником» режима, который «проливал кровь» на Украине.
Порошенко заключил, что за период политического разлада с Москвой Украина успела создать независимую церковь, боеспособную армию и наладить контакты с западными партнерами.
Ранее Порошенко объявил о декоммунизации Украины.