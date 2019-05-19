«Земля, где деревья растут из человеческой крови»: Порошенко описал Украину

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не должен сближаться с Москвой, так как последняя является «агрессором». Об этом сообщает УНИАН.

«На земле, где деревья растут из человеческой крови, не может быть и речи о политических заигрываниях с агрессором», — сказал Порошенко.

Он уточнил, что официальная Москва является «наследником» режима, который «проливал кровь» на Украине.

Порошенко заключил, что за период политического разлада с Москвой Украина успела создать независимую церковь, боеспособную армию и наладить контакты с западными партнерами.

Ранее Порошенко объявил о декоммунизации Украины.