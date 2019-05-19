Когда в отношениях РФ и США появится ясность, рассказали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона может появиться некоторая ясность ровно через месяц во время саммита G20, который пройдет 28–29 июня 2019 года в японской Осаке. Об этом он заявил в программе «Москва. Путин. Кремль» на канале «Россия 24».

Песков отметил, что говорить о перспективах российско-американских отношений на фоне предстоящей избирательной кампании в США пока сложно.

Он также усомнился в том, что кто-то осмелится сделать прогноз относительно будущего отношений России и США на ближайшие два года.

Ранее в Кремле рассказали о желании Трампа встретиться с Путиным.