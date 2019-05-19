Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/427/12360427/RIAN_3288387.HR-pic905-895x505-39418.jpg">

Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.

По данным агентства, назначение досрочных выборов станет следующим шагом избранного президента Украины Владимира Зеленского после роспуска Рады, о котором он объявит сразу после инаугурации.

Источник отмечает, что 14 июля — наиболее вероятная, но не утвержденная дата проведения досрочных выборов.

Инаугурация Зеленского пройдет в понедельник, 20 мая, в Киеве.

Ранее СМИ назвали первый президентский указ Зеленского.