Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили избранному главе Украины Владимиру Зеленскому по поводу выстраивания отношений с Москвой. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По мнению члена Совфеда, Зеленскому не следует прислушиваться к Саакашвили по вопросу об отношениях с Россией, потому что сам грузинский экс-президент «проиграл все, что можно».

«Пошел в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и из Украины. Тот еще советчик», — написал Пушков.

Ранее Саакашвии рассказал, как Зеленскому строить отношения с Москвой.