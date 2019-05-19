Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

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Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире «Вестям Украина», что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данными словами Ладный отреагировал на вопрос о том, почему Порошенко часто появлялся на публике в «мятых штанах». Экс-глава протокола отметил, что действующий президент часто игнорировал правило, согласно которому глава государства должен иметь «опрятный вид».

«Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица», — счел Ладный.

Ранее сообщалось, что Порошенко учредил День отца на Украине.