Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире «Вестям Украина», что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данными словами Ладный отреагировал на вопрос о том, почему Порошенко часто появлялся на публике в «мятых штанах». Экс-глава протокола отметил, что действующий президент часто игнорировал правило, согласно которому глава государства должен иметь «опрятный вид».
«Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица», — счел Ладный.
Ранее сообщалось, что Порошенко учредил День отца на Украине.