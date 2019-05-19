Трамп заслуживает импичмента, заявили в конгрессе США

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Член палаты представителей конгресса США демократ Джастин Амаш заявил, что после прочтения доклада о «российском вмешательстве» он счел оправданным объявление импичмента президенту США Дональду Трампу. Свое мнение он выразил в твиттере.

По его словам, президент «стоит на пороге» от импичмента. Он уточнил, что Трамп был вовлечен в «специфические действия» и демонстрировал неподобающее «поведение». Амаш подчеркнул, что в докладе спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера есть множество доказательств «признаков воспрепятствования правосудию» со стороны Трампа.

Демократ заключил, что любому должностному лицу США были бы предъявлены обвинения на основе такого доклада.

Ранее сообщалось, что Трамп взял ипотеку.