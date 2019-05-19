Как Зеленскому строить отношения с Москвой, посоветовал Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как ему выстраивать отношения с Москвой. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

Саакашвили заявил, что Москва якобы «не способна к договорам».

В связи с этим, он призвал нового украинского лидера не заигрывать с Россией.

Кроме того, он назвал Украину «теневым государством» и предупредил Зеленского о проблемах внутренней политики.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину.