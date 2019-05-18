Порошенко назначил стипендии шестерым осужденным в РФ

Украинский лидер Петр Порошенко назначил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко шестерым осужденным в РФ украинцам. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующий указ.

Как отмечается, Порошенко выписал стипендии активисту Владимиру Балуху, кинорежиссеру Олегу Сенцову, журналистам Роману Сущенко и Николаю Семене.

Также назначены стипендии сроком на один год Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

Левко Лукьяненко - украинский диссидент и политик времен СССР.Герой Украины, писатель, автор «Акта провозглашения независимости Украины» от 24 августа 1991 г., лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.