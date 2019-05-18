Контрразведка ФРГ заявила о рисках после отставки спутавшегося с россиянкой вице-канцлера

Риски в сотрудничестве с Австрией увидели в ведомстве, которое выполняет функции контрразведки ФРГ. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По данным газеты, первым про риски заговорил на закрытом заседании глава немецкой контрразведки Томас Хальденванг. По его мнению, австрийская сторона плохо хранит секретную информацию, которую получает от партнеров.

Хальденванг отметил, что, возможно, разведывательные данные может получать и российская сторона.

До этого австрийские СМИ сообщили, что 24 июля 2017 года на Ибице Штрахе встречался с «русской миллионершей» Аленой Макаровой, с которой политик обсуждал получение помощи на предстоящих выборах 15 октября 2017 года. По их итогам Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

Ранее сообщалось, что спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию.