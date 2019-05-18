Москва виновата в геноциде крымских татар, считает Порошенко
Действующий президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что в геноциде крымскотатарского народа виновата Москва. Об этом сообщает УНН.
Данное заявление президент сделал в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который отмечается 18 мая.
«Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар», — написал Порошенко.
Президент подчеркнул, что эти воспоминания навсегда останутся в «памяти украинского народа».
Ранее прокуратура Украины назвала виновных в геноциде крымских татар.