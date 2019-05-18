Москва виновата в геноциде крымских татар, считает Порошенко

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Действующий президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что в геноциде крымскотатарского народа виновата Москва. Об этом сообщает УНН.

Данное заявление президент сделал в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, который отмечается 18 мая.

«Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар», — написал Порошенко.

Президент подчеркнул, что эти воспоминания навсегда останутся в «памяти украинского народа».

Ранее прокуратура Украины назвала виновных в геноциде крымских татар.