В штабе Зеленского рассказали о его готовности к диалогу по Донбассу
Член штаба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что украинский лидер готов приступить к переговорам с Россией по ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, Зеленский готов начать приговоры, однако в них должны принять участие партнеры Украины.
Он также добавил, что диалог должен состояться в рамках нормандского формата.
Ранее бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть, если она не решит вопрос с Донбассом.