В штабе Зеленского рассказали о его готовности к диалогу по Донбассу

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Член штаба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что украинский лидер готов приступить к переговорам с Россией по ситуации в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, Зеленский готов начать приговоры, однако в них должны принять участие партнеры Украины.

Он также добавил, что диалог должен состояться в рамках нормандского формата.

Ранее бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть, если она не решит вопрос с Донбассом.