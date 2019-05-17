Дюмин справляется с поставленными Путиным задачами, считает эксперт

Реализация тульским губернатором Алексеем Дюминым крупных инфраструктурных проектов позволяет этому субъекту РФ удерживаться в числе «середняков» при ограниченных ресурсах, заявил глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Одним из достижений Алексея Дюмина на посту губернатора является то, что он поддержал и развил проекты, начатые до него. Его преимуществом при назначении стал в том числе мандат на антикоррупционную зачистку в регионе и проведение других серьезных изменений», – отметил Старовойтов.

По его словам, о результатах работы Дюмина говорят социальные и инвестиционные проекты в Тульской области. В частности, рядом с Новомосковском продолжает развиваться особая экономическая зона «Узловая», которая была запущена еще предшественником Дюмина. На днях глава региона лично проинспектировал завершение строительства первого в России автомобильного завода Haval, входящего в ОЭЗ.

Помимо этого, ко Дню города в Туле готовится реконструкция набережной. Она предполагает открытие доступа к набережной р. Упы (организация запрещена в России), очистку русла, обустройство тематических площадок и парка, а также создание музейного квартала и пешеходной зоны на ул. Металлистов. Перед запуском масштабного проекта он прошел открытые общественные слушания.

Сергей Старовойтов также обращает внимание на прочные позиции Алексея Дюмина в рейтинге губернаторов, где он занимает прочные позиции в середине списков. В частности, речь идет о социсследованиях, показывающих, что запрос на обновление власти в Тульской области является одним из самых низких в стране.