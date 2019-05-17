Турчинов подает в отставку, сообщили в СМИ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов собирается уйти в отставку. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники и в администрации лидера страны Петра Порошенко.

По данным СМИ, Турчинов собирается сказать о своей отставке сегодня, 17 мая.

В пресс-службе Турчинова журналистам не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Ранее Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом.

Также Порошенко 17 мая уволил своего советника Олега Медведеваи и своего заместителя.