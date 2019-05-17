В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА «Новости».

Он отметил, что таких паспортов выдано около 300 тыс.

По его словам, последний раз такое наблюдалось в 2016 году, когда начиналась паспортизация граждан ДНР.

Пушилин отметил, что наличие паспорта ДНР является условием получения российского паспорта.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч жителей ДНР подали заявление на паспорт РФ.