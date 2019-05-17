Партия Порошенко поставила ультиматум Зеленскому

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Партия «Блок Петра Порошенко» (БПП) заявила, что уйдет в «конструктивную оппозицию» в случае, если избранный президент Украины Владимир Зеленский пойдет против их курса, передает РИА «Новости».

«Если будут совершаться действия против нашего курса, мы заходим в конструктивную оппозицию, пусть себя, наконец, покажет Зеленский. А что ему сказать мы всегда найдем в оппозиции», — сказала представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Украины Ирина Луценко.

Также она рассказала, что Порошенко в ближайшее время представит наработки по ребрендингу его партии.

Ранее Луценко заявила, что увольняется.