Партия Порошенко поставила ультиматум Зеленскому
Партия «Блок Петра Порошенко» (БПП) заявила, что уйдет в «конструктивную оппозицию» в случае, если избранный президент Украины Владимир Зеленский пойдет против их курса, передает РИА «Новости».
«Если будут совершаться действия против нашего курса, мы заходим в конструктивную оппозицию, пусть себя, наконец, покажет Зеленский. А что ему сказать мы всегда найдем в оппозиции», — сказала представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Украины Ирина Луценко.
Также она рассказала, что Порошенко в ближайшее время представит наработки по ребрендингу его партии.
Ранее Луценко заявила, что увольняется.