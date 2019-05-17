Уходящая представитель Порошенко дала семь советов Зеленскому

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, покидая свой пост, дала семь наставлений избранному лидеру страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «112 Украина».

Депутат заявила, что Зеленскому не стоит забывать, когда он будет принимать решения, что «все возвращается».

Также Луценко дала ему семь советов на будущее.

Во-первых, по ее мнению, он должен терпеливо убеждать народных депутатов, а не воевать с ними. Во-вторых, предлагать такие законы, которые нельзя не поддержать. Кроме того, Зеленскому следует быть принципиальным и не слушать олигархов. В-четвертых, он должен стать президентом всех украинцев и слышать все предложения.

Луценко подчеркнула, что Зеленский обязан изучить государственный язык и освоить таким образом «мягкое оружие». Также избранному президенту необходимо сотрудничать с международной коалицией.

Ранее сообщалось, что представитель Порошенко уходит в отставку.