Представитель Порошенко уходит в отставку
Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что увольняется. Об этом она рассказала 17 мая на брифинге, передает УНИАН.
По словам Луценко, она уже написала заявление об увольнении и отдала его действующему украинскому лидеру Петру Порошенко. Она отметила, что для нее это последнее пленарная неделя.
«Заканчиваются мои полномочия как представителя президента Порошенко в парламенте», — добавила Луценко.
В подтверждении своим словам представитель Порошенко показала всем копию своего заявления.
Ранее сообщалось, что Порошенко уволил своего заместителя.