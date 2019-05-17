Представитель Порошенко уходит в отставку

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что увольняется. Об этом она рассказала 17 мая на брифинге, передает УНИАН.

По словам Луценко, она уже написала заявление об увольнении и отдала его действующему украинскому лидеру Петру Порошенко. Она отметила, что для нее это последнее пленарная неделя.

«Заканчиваются мои полномочия как представителя президента Порошенко в парламенте», — добавила Луценко.

В подтверждении своим словам представитель Порошенко показала всем копию своего заявления.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил своего заместителя.