Шансы Порошенко и Тимошенко стать премьером оценили в Раде
Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что украинский лидер Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко будут бороться за должность премьер-министра Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Порошенко хочет повторить «успехи» Януковича и вернуться на пост премьер-министра», — считает Геращенко.
По его словам, у Тимошенко есть мечта стать премьером Украины в третий раз.
Он также добавил, что Порошенко может стать премьер-министром Украины.
Ранее сообщалось, что Порошенко готов помочь избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.