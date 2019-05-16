Atlantic: самые абсурдные приказы Трампа в Белом доме принято игнорировать

Самый диковинные приказы президента США Дональда Трампа чиновники Белого дома привыкли игнорировать в надежде, что 72-летний лидер забудет о них и переключится на какой-нибудь другой объект, пишет The Atlantic.

Несмотря на то, что Трамп выглядит для многих как один из самых влиятельных людей в мире, он не смог убедить собственный персонал относиться к нему всерьез. Издание приводит в пример случай в администрации в марте этого года, когда Трамп объявил о прекращении помощи Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.

На следующий день Госдеп заявил о планах урезать денежные потоки в страны «северного треугольника». На самом деле плана не было, объясняет Atlantic, а было лишь импульсивное заявление Трампа, о котором к тому моменту в Вашингтоне уже забыли.

Уже прошло полтора месяца после этих заявлений. По данным издания от источников, администрация Трампа не продвигается по этому вопросу.

Сенатор-демократ Патрик Лихи, который работает в комитете по вопросам финансирования иностранной помощи, объяснил, что это неизбежный результат «импульсивного и нелогичного» решения президента США.