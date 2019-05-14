Темы переговоров Путина и Помпео раскрыли в Кремле
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал темы переговоров российского лидера Владимир Путин с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».
По его словам, будут обсуждаться двусторонние отношения России и США, вопросы горячих точек — Ирана, Сирии, Венесуэлы, денуклеаризация Корейского полуострова, а также тему разоружения.
«Президент примет господина Помпео и министра Лаврова, которые первые проинформируют президента о результатах своих контактов, обсуждения, которое сегодня состоится здесь в Сочи», — заявил Песков.
Ранее Помпео перед встречей с Путиным призвал найти пути дальнейшего развития.