Как примирить Россию и США, рассказал NI

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Журнал The National Interest предложил способ примирения России и США.

По мнению экспертов, Россия и США смогут снизить градус напряженности, если «поделят мир» на сферы влияния.

Как отмечается, США пытаются удерживать все Западное полушарие под своим влиянием.

При этом Россия якобы бросает прямой вызов США из-за поддержки правительства Венесуэлы.

Однако, США с гораздо большим размахом вмешиваются в сферу влияния России. В частность, пытаясь включить в НАТО Грузию и Украину.

Ранее сообщалось, что в США испугались требований России по Арктике.