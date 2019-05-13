Песков рассказал, когда и где Путин примет Лаврова и Помпео

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент страны Владимир Путин может принять главу МИД России Сергея Лаврова и его американского коллегу Майка Помпео 14 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин примет Лаврова и Помпео в своей сочинской резиденции 14 мая после их встречи.

«Президент их примет, они расскажут о результатах своих переговоров и обсудят те вопросы, которые очевидны», — добавил Песков.

Ранее Лавров назвал центральную тему переговоров с Помпео.