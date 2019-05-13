Заленского оштрафовали на $32

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Оболонский районный суд Киева оштрафовал избранного президента Украины Владимира Зеленского за незаконную агитацию, передает УНН.

Сумма штрафа составила 850 грн или $32,4.

Его защита попросила суд закрыть дело в связи с отсутствием состава нарушения.

Сам Зеленский в суд не явился.

В день голосования Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. В полиции Киева сообщили, что действия Зеленского квалифицированы по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.