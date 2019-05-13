Зеленский не пришел в суд
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не явился в Оболонский районный суд Киева на заседание, назначенное на 12.45 в понедельник, 13 мая. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
Суд в Киеве рассматривает дело об административном правонарушении по факту демонстрации Зеленским своего избирательного бюллетеня 21 апреля во время голосования во втором туре выборов президента Украины.
Отмечается, что в 14.00 (совпадает с мск) суд ушел в совещательную комнату для вынесения решения по делу Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленского вызвали в суд Киева для рассмотрения дела о нарушении в ходе предвыборной агитации.