Зеленский не пришел в суд

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский не явился в Оболонский районный суд Киева на заседание, назначенное на 12.45 в понедельник, 13 мая. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Суд в Киеве рассматривает дело об административном правонарушении по факту демонстрации Зеленским своего избирательного бюллетеня 21 апреля во время голосования во втором туре выборов президента Украины.

Отмечается, что в 14.00 (совпадает с мск) суд ушел в совещательную комнату для вынесения решения по делу Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленского вызвали в суд Киева для рассмотрения дела о нарушении в ходе предвыборной агитации.