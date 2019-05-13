Президент Палестины намерен встретиться с Путиным

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что президент страны Махмуд Аббас рассчитывает провести двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе 15 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, палестинская сторона уже ведет работу над организацией данной встречи.

«Насколько мы понимаем, президент Путин будет в нем участвовать, наш президент также там будет», — сказал аль-Малики.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву.