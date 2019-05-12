Эстония требует от ЕС реакции на «провокации» РФ против Украины

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу 13 мая примет участие в заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает ERR.

Как отмечается, он планирует призвать европейских коллег отреагировать на «антиукраинскую деятельность» России.

По словам Рейнсалу, недавнее решение Москвы предоставить паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР по урощенной процедуре — это очередной «дестабилизирующий шаг».

Он добавил, что намерен поднять этот вопрос на заседании. Москва, по его словам, не заинтересована в том, чтобы предпринимать шаги для выполнения Минских соглашений.

«ЕС должен быть готов решительно отреагировать на это», — подчеркнул Рейнсалу.

Ранее сообщалось, что Эстония попросит для России новых санкций.