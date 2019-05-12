Штаб Зеленского выложил видеопетицию о роспуске Рады

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Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского разместил в YouTube опрос о том, поддерживают ли киевляне роспуск Верховной рады. Об этом команда Зеленского сообщила в телеграме.

Согласно их заявлению, если ролик наберет более миллиона просмотров, то украинский лидер «обратит внимание» на этот вопрос.

Причем в штабе Зеленского отметили, что уровень доверия граждан к парламенту — «не более 4%».

На настоящий момент петицию просмотрели более 66 тыс. человек.

Ранее в штабе Зеленского заявили о необходимости распустить неработающую Раду.