Не до «Евровидения»: Нетаньяху не успевает сформировать правительство

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен попросить президента страны Реувена Ривлина о продлении срока для формирования правительства. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, Нетаньяху не успевает сформировать новое правительство в установленные сроки из-за праздников и обстрелов со стороны сектора Газа.

Как отмечается, премьер должен сформировать правительство до 14 мая.

При этом Ривлин может продлить срок формирования нового кабмина Израиля до 29 мая.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа.