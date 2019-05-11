Фигурант дела о хищении газа Филатов уволен из администрации Порошенко

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Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на текст указа.

Указ об увольнении Филатова в субботу, 11 мая, подписал действующий президент Украины Петр Порошенко.

В администрации президента Украины Филатов отвечал за юридические вопросы, возглавлял Совет по судебной реформе, который занимался подготовкой законопроектов в рамках реформы в сфере правосудия.

Ранее издание Daily Forum со ссылкой на материалы расследования сообщило, что соратникам Порошенко, в том числе Филатову, выдвинуты подозрения по делу об отмывании миллиардов гривен.