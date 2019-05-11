Фигурант дела о хищении газа Филатов уволен из администрации Порошенко
Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на текст указа.
Указ об увольнении Филатова в субботу, 11 мая, подписал действующий президент Украины Петр Порошенко.
В администрации президента Украины Филатов отвечал за юридические вопросы, возглавлял Совет по судебной реформе, который занимался подготовкой законопроектов в рамках реформы в сфере правосудия.
Ранее издание Daily Forum со ссылкой на материалы расследования сообщило, что соратникам Порошенко, в том числе Филатову, выдвинуты подозрения по делу об отмывании миллиардов гривен.