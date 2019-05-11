Украинскому оппоненту Небензи в ООН поручили в нагрузку Ямайку
Президент Украины Петр Порошенко назначил постпреда страны в ООН Владимира Ельченко украинским послом на Ямайке, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на текст указа.
Отмечается, что Ельченко не будет снят с должности украинского постпреда в ООН, чрезвычайным и полномочным послом Украины на Ямайке он по совместительству.
Ельченко занимает должность постпреда при ООН с 9 декабря 2015 года.
Ранее Ельченко выступил за отмену в Совете безопасности (СБ) права вето из-за «агрессии со стороны России».