Украинскому оппоненту Небензи в ООН поручили в нагрузку Ямайку

Президент Украины Петр Порошенко назначил постпреда страны в ООН Владимира Ельченко украинским послом на Ямайке, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на текст указа.

Отмечается, что Ельченко не будет снят с должности украинского постпреда в ООН, чрезвычайным и полномочным послом Украины на Ямайке он по совместительству.

Ельченко занимает должность постпреда при ООН с 9 декабря 2015 года.

Ранее Ельченко выступил за отмену в Совете безопасности (СБ) права вето из-за «агрессии со стороны России».