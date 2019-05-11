Раскрыт план Зеленского на первые 100 дней у власти

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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%. Об этом сообщает Liga.net.

По словам Данилюка, в настоящее время команда Зеленского занимается решением вопросов о его международных встречах и визитах. Первым приоритетом составленной программы является борьба с коррупцией, для которой будут перезапущены антикоррупционные органы.

«Второй — навести порядок в судебной системе. Сейчас вырабатываем для внесения в парламент конкретные решения, сотрудничаем с общественными организациями», — сказал Данилюк.

Он добавил, что составленный план также включает реформу СБУ и создание Службы финансовых расследований. Кроме того, есть ряд новаторский идей по работе Администрации президента.

Ранее Данилюк заявил, что после вступления в должность он намерен пересмотреть кадровые решения Петра Порошенко.