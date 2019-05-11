Гройсман: РФ может принудительно выдавать паспорта жителям Донбасса

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Россия якобы может принудительно выдавать свои паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, подобное является «недопустимым».

Он также добавил, что российские паспорта якобы принудительно выдавали в Крыму.

Гройсман подчеркнул, что на жителей Донбасса «оказывается» давление.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят признать выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.