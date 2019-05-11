«Переоценил свои силы»: Пушков о Гуайдо

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал ситуацию вокруг кризиса в Венесуэле.

По его словам, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не оправдал надежд «зарубежных архитекторов».

«Он явно переоценил свои силы и недооценил (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро. Противостояние переходит в затяжную фазу», — написал Пушков.

Он также добавил, что «фронтальный натиск» на власть не дал результата в Венесуэле.

Сенатор подчеркнул, что Гуайдо готов придти к власти «на американских штыках».

Ранее сообщалось, что США намерены разорвать связи Кубы и Венесуэлы.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.