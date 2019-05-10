Венесуэла открывает границу с Бразилией

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Вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами сообщил, что правительство страны открывает наземную границу с Бразилией и авиационное и морское сообщение с островом Аруба, передает РИА «Новости» со ссылкой на венесуэльское гостелевидение.

Он добавил, что границы Венесуэлы с Колумбией остаются закрытыми.

«Президент (Венесуэлы Николас. — «Газета.Ru») Мадуро объявил международному сообществу об открытии наземной границы с Бразилией с сегодняшнего дня», — сказал эль-Айссами.

По его словам, Каракас намерен установить такой пограничный контроль, который бы укрепил экономическое сотрудничество и пошел на пользу народам Венесуэлы и Бразилии.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео призвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро пропустить в страну гуманитарную помощь.