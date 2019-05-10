Волкер пожаловался на «российских боевиков»
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер обвинил Россию в ухудшении ситуации на востоке страны. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, российские боевики сделали жизнь людей в Донбассе за последние пять лет хуже.
Он также призвал Россию прекратить боевые действия и вернуть Донбасс под контроль Украины. Кроме того, он потребовал, чтобы российская сторона выполнила Минские соглашения.
Украина хочет суверенитета и стать «частью евроатлантических структур», подчеркнул Волкер.
Ранее Волкер рассказал, как Путин «проверил на прочность» Зеленского.