Зеленский сравнил Порошенко с туристом в египетской гостинице

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады и обвинил действующего украинского лидера Петра Порошенко в последних его действиях на посту президента. Об этом сообщает TCH.

Он упрекнул членов парламента в том, что они действуют только в своих интересах: затягивают дату его инаугурации, а также «трясутся» за свои мандаты.

В это же время Порошенко, подчеркнул Зеленский, совершает перестановки в армии, назначает своего пиарщика членом Национального совета страны по теле- и радиовещанию, а также раздает генеральские звания.

«Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормальный воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не успокоится. Утаскивает полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола», — отметил Зеленский.

В связи с этим Зеленский попросил Раду назначить инаугурацию на 19 мая, говоря, что этого требует народ Украины.

«Вы должны прекратить эти политические судороги хромой утки», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за «гнилого воскресенья».