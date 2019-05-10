Лукашенко усилил ответственность за коррупцию

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Белорусский президент Александр Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно подписанному им декрету, осужденные за коррупционные преступления не смогут надеяться на условно-досрочное освобождение.

Кроме того, они не смогут рассчитывать на замену части наказания более мягким.

Как отмечается, декрет называется «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией».

Ранее сообщалось, что Лукашенко отправил в отставку двух министров из-за коррупции.