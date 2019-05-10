Коломойский определил судьбу нынешнего состава Рады
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что считает проведение досрочных выборов в Верховную раду выгодным для страны. Об этом сообщают украинские СМИ.
Так ответил на вопрос о том, будут ли досрочные выборы выгодны лично ему.
«Мне? Уберите меня. Это выгодно стране», — сказал Коломойский.
Бизнесмен подчеркнул, что ВВП Украины нужно увеличить минимум в два раза в ближайшие два года.
При этом он не стал давать прогноз о досрочном роспуске Рады, хотя и отметил, что этот вопрос является ключевым.
«Но если двигаться очень быстро, необдуманно, то можно налететь на неприятности ... Нет ответа на этот вопрос», — сказал Коломойский.
Он также выступил за смешанную систему парламентских выборов, предложив сделать ее более либеральной.
Ранее сообщалось, что Коломойский назвал премьер-министра, который бы его устроил.